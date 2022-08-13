У Міністерстві оборони США високо оцінили ефективність українських захисників у боях з російськими окупантами в Україні, поставивши їм умовних 12 балів із десяти.

Про це повідомив високопосадовець на офіційному сайті Пентагону.

"За шкалою від 0 до 10 ефективність Збройних сил України дорівнюватиме 12. Просто виходячи з того, наскільки вражаючими вони були для нас у багатьох відношеннях. Вони знайшли способи робити те, що нам здавалося неможливим", - зазначив чиновник.

Водночас, за його словами, США "не має нічого, що би вказувало", що атака по аеродрому "Сакі" в Новофедорівці окупованого Криму здійснена ракетами. Американський політик наголосив, що Штати не передавали ЗСУ зброю для ударів по Кримському півострові.

"Хоча Сполучені Штати не знають, що спричинило вибухи, сказав чиновник, ясно те, що вони завдали значної шкоди російським літакам і боєприпасам, які використовувалися для нападу на Україну", - йдеться у повідомленні.

Чиновник додав, що рф продовжує хаотично обстрілювати українські території, внаслідок яких з'являється велика кількість жертв серед мирного населення.

"Це багато в чому пов'язано з невиборчими бомбардуваннями, які проводять російські сили", – сказав він.