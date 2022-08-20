У Харкові окупанти вдарили ракетами по об'єктах критичної інфраструктури [ Редагувати ]
Вночі 20 серпня окупанти завдали ракетних ударів по Харкову і передмістю. Про це повідомляється у Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.
"Прильоти" були в одному районі.
Прильоти" ракет по об'єктах критичної інфраструктури в Немишлянському районі та в передмісті Харкова. Попередньо без жертв і постраждалих.
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