Казахстан на рік призупинить експорт військової продукції [ Редагувати ]
Влада Казахстану до вересня 2023 року припиняє експорт військової продукції. Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії з питань оборонної промисловості. Про це повідомляє пресслужба уряду Казахстану.
Учасники комісії під головуванням прем'єр-міністра Казахстану Аліхана Смаїлова обговорили пропозицію Міністерства промисловості та інфраструктурного розвитку призупинити експорт озброєння, військової техніки та продукції військового призначення до кінця серпня 2023 року.
Ця пропозиція членами комісії була підтримана.
22 серпня відбулося засідання Ради безпеки Казахстану під керівництвом президента Касим-Жомарта Токаєва. Тоді розглянули питання виробництва та закупівель озброєння, а також експортного контролю у цій сфері. За підсумками засідання було надано відповідні доручення, без уточнення подробиць.
Нагадаємо, що війська РФ у Казахстані відмовляються воювати проти України.
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