12-річна Васіліса Куценко з Харкова виборола третє місце в Чемпіонаті Європи з шашок

Наша українка була непереможною! І це попри те, що дівчинка з мамою та сестрою змушені були тікати від бомбардувань, а тренуватися доводилося в інтернеті. Про українську волю до перемоги - розкаже Світлана Прокопчук.