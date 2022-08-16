Казахастан відмовився від вивчення російської мови [ Редагувати ]
В уряді Казахстану пообіцяли, що школярі не будуть вивчати російську мову у першому класі.
Про це повідомляє zakon.kz.
Міністр освіти Казахстану Асхат Аймагамбетов заявив, що відтепер першокласники вивчатимуть лише казахську мову.
"Із другого класу почнеться вивчення російської мови як окремої дисципліни, а з третього класу для всіх шкіл вивчатиметься англійська мова", — розповів він.
Таке рішення пояснюють складністю вивчення одразу декількох мов.
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