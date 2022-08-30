В окупованому Маріуполі стався "голодний бунт" - радник мера [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
В окупованому російськими військами Маріуполі (Донецька область) стався перший "голодний бунт".
Про це повідомляє в Telegram радник мера Петро Андрющенко.
За його словами, інцидент стався в парку Гурова, де Червоний Хрест намагався роздати гуманітарну допомогу.
"Через те, що гуманітарки від окупантів немає, єдиним джерелом їжі для багатьох залишилася гуманітарка від Червоного Хреста. Але через занадто велику кількість людей Червоний Хрест спробував скасувати видачу. Виник справжній бунт, - зазначив Андрющенко.
Він додав, що окупанти доводять маріупольців до межі виживання.
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