Байден прокоментував успіхи ЗСУ на фронті [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
ЗСУ досягли значного прогресу під час контрнаступу на сході України. Однак попереду ще довгий шлях. Про це заявив президент США Джо Байден.
"Очевидно, що українці досягли значного прогресу, але я думаю, що попереду ще довгий шлях", - сказав американський лідер.
На зпитання, чи вважає він поточний хід бойових дій "поворотним" моментом, Байден зазначив: "На це немає відповіді. Важко сказати".
по темі
Повідомляється, що захисники завдали значних втрат окупантам у Херсонській області
Синєгубов додав, що в цілому на півночі, північно-східному напрямку ЗСУ тримають свої позиції
Російські військові евакуюються разом з населенням з Козачої Лопані Харківської області
Українські бійці з початку вересня звільнили вже 3000 кв км територій
У населеному пункті вже майорить жовто-блакитний прапор