ЗСУ досягли значного прогресу під час контрнаступу на сході України. Однак попереду ще довгий шлях. Про це заявив президент США Джо Байден.

"Очевидно, що українці досягли значного прогресу, але я думаю, що попереду ще довгий шлях", - сказав американський лідер.

На зпитання, чи вважає він поточний хід бойових дій "поворотним" моментом, Байден зазначив: "На це немає відповіді. Важко сказати".