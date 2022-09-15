Успішний наступ Збройних сил України вибив аргумент скептиків, які заявляли про безрезультативність зусиль і непотрібність підтримки країн ЄС. Допомога Україні повинна продовжуватися.

Про це повідомляє глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель виданню El Mundo.

Боррель заявив, що країни ЄС повинні продовжувати зусилля без коливань. "Спокуса відмовитися є у частини європейського суспільства, вони хочуть припинити війну, тому що не можуть терпіти наслідки і ціни", - сказав він.

Глава дипломатії ЄС закликав боротися з цими настроями, зазначивши, що "наступ на фронті допомагає", оскільки воно показує: підтримка ЄС була не для того, щоб продовжувати війну безрезультатно, а зміна ситуації можлива.