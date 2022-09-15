Німеччина блокує передачу Україні танків [ Редагувати ]
Радника голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що Німеччина досі продовжує блокувати передачу Україні бойових танків. Київ закликає Берлін підтвердити своє лідерство в Європі та надати зброю. Про це він повідомив у Twitter.
В уряді Німеччини не раз заявляли, що не збираються надавати Україні танки. Берлін пояснює відмову тим, що жодна країна НАТО поки не передала українським військовим бойові танки західного зразка.
Радник голови ОПУ Михайло Подоляк наголосив, що Німеччина повинна зважитися на цей крок і довести своє лідерство.
Німеччина має стати на правильний бік історії. Це можливо лише через лідерство в постачанні зброї Україні та відмову від будь-якого партнерства з росією.
Спікер парламенту Руслан Стефанчук вдруге з початку війни поїхав до Берліну, аби переконати німецький уряд передати танки Україні.
На початку свого візиту він дав коментар німецьким ЗМІ та наголосив про роль Німеччини та її намагання утримати лідерство в ЄС.
Німеччина повинна відповідати своїй ролі лідера і бути першою країною, яка постачатиме бойові танки. Така країна, як Німеччина, не чекає того, що роблять інші.
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