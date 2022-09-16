У Європарламенті оголосили Угорщину автократією [ Редагувати ]
Угорщина більше не може вважатися демократією, а європейські цінності знаходяться під системною загрозою.
Про це йдеться у звіті Європейського парламенту.
Євродепутати підтримали резолюцію про те, що країна під керівництвом Віктора Орбана стала "гібридним режимом виборчої автократії", що відрізняється розпадом демократії, основних прав і верховенства права
Цю резолюцію підтримали 81% присутніх під час голосування членів Європарламенту: 433 голоси за, 123 - проти і 28 - утрималися.
Зокрема, члени парламенту перерахували низку проблем в Угорщині: від функціонування виборчої системи країни до її судової незалежності.
Крім того, занепокоєння викликають релігійні свободи і права вразливих верств населення.
Мова також йде про високий рівень так званого "кумівства" і фаворитизму "на високих щаблях державного управління".
Європейська комісія також має претензії до країни у зв'язку з можливим нецільовим використанням державних коштів для збагачення діячів, близьких до керівної партії "Фідес".
Хоча голосування не має практичного ефекту, воно посилює тиск на владу ЄС у Брюсселі, щоб не виплачувати Угорщині мільярди готівкових коштів, які затримуються через занепокоєння щодо високого рівня корупції в країні.
Очікується, що в неділю Єврокомісія порекомендує значно скоротити виділення коштів для Угорщини, а також дасть кілька місяців на усунення недоліків, зокрема, на прийняття законів про боротьбу з корупцією. За деякими даними, йдеться про скорочення фінансування на 70%.
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