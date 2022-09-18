В окупованому Херсоні знову пролунали вибухи [ Редагувати ]
Вибухи
Джерело: Суспільне
Джерело: Суспільне
У неділю, 18 вересня, у тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.
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