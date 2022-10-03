Крім бляшанок люди приносять речі для військових, гроші та продукти бджолярства.

Волонтери Кривого Рогу оголосили збір бляшанок, з яких виготовляють окопні свічки для фронту. Пункт прийому облаштували на одному з ринків міста. Першими помічниками стали постійні покупці, а після допису в соцмережах відгукнулося й чимало містян та переселенців. Більше подробиць - у репортажі Артура Терещенка.

З передовой дуже великі закази. Дуже в них холодно. Дуже там тяжко їм. Вони дуже благодарні за ці баночки…

Про будні військових на передовій Наталія знає не з чуток. Нещодавно жінка на війні втратила двох рідних людей, що захищали Україну - сина та брата. Каже: з депресії витягли друзі-волонтери. Вони й запропонували Наталії долучитися до виготовлення окопних свічок для Збройних сил.

Наталія Майданнік, волонтерка:

Зная то, що ми працюємо на ринку, предложили собірать оці баночки. Вони роблять свічки на нульовку, на нульові позиції. Їх надо, щоб було 6 сантиметрів. В мене чоловік дома на болгаркі обрізає їх…

Спершу збір загальмував, та згодом бляшанки почали зносити постійні покупці. А після допису в соцмережах відгукнулося ще більше небайдужих людей.

Олена Саламова, волонтерка:

З самого початку це взагалі отак стояло 3 баночки на конфетах і всі питали що це у вас? Що це у вас? А я кажу: це ми збираємо такі баночки. Будь ласка, приносьте. Потім ми вже зробили столік такий. Вже всі знають, розказують своїм знайомим. Всім дуже дякуємо.

Крім бляшанок люди приносять речі для військових, гроші та продукти бджолярства. Ось ці два кілограми воску принесла жінка з Лисичанська, у якої син та чоловік нині на фронті. І вчасно, кажуть волонтери, бо найбільша потреба зараз саме в інгридієнтах для виготовлення свічок.

Наталія Могильна, волонтерка:

Нам надо найти десь де пріобретати його цей віск, бо дуже багато його нада.

Крім цього волонтерський рух Кривого Рогу активно шукає фахівців, які взялися б переробити зіпсовані водонагрівачі на буржуйки.