Чимало російських солдатів хочуть жити. Вони телефонують на гарячу лінію "Хочу жить", аби здатися в полон. Бо для них - це єдиний спосіб вижити й замість кулі отримати триразове харчування, чисту постіль і медичну допомогу.

Скільки вже мобілізованих росіян здалися у полон? І як саме відбувається процес - розкаже Ігор Левенок.

Пацаны, все хорошо как и договаривались, как и договаривались, все хорошо…

Здатися в полон і вижити. Чи безславно загинути на українській землі?

Отношение скотское от офицеров! Это пацанам танкистам такую шляпу выдали…

"Родіна" тебе завжди кине, синку! Чому російські загарбники шукають можливості як пошвидше скласти зброю?

Приблизно в день десь до ста дзвінків. - А если я хочу допустим, скажем так на вашу сторону?

Як безпечно здатися Збройним силам України? Навіть із технікою! І яка доля чекає на полонених росіян?

На землю ложимся! Ложимся на землю! - Им возвращаться в росию по-любому не надо. Они там сгорят.

Отправляют на войну как пушечное мясо. Всех расстреливают сразу. Все едем и почти все колонны умирают. Я не хотел воевать, я жить хотел. Военные здесь хорошие люди. Покормили нас.

Не хочу бути "гарматним м'ясом". Дедалі частіше таке можна почути від бійців так званої "другої армії світу". Сидячи під вогнем української артилерії або ж відправляючи черговий вантаж двісті, окупанти починають дещо розуміти.

Мы никому не нужны, подготовки ровным счетом нет, ми жрем то, что сами себе покупаем!

Звільнене село на Херсонщині. Здавалося, що російська армія вже нічим здивувати українців не може. Аж ні, може! Ось тут вояки "скрепоносної" селилися й жили… поруч зі свинями.

Жили в свинарнику, ось свитера людські, а от і орківська броня. Да-да це форма їхня. - Двадцать первый век, с*ка, а мы б*я, в чем деды воевали, в том и воюем. - Ой-ой-ой… Как тебя зовут? - Вова. - Сколько тебе лет? - Двадцать три…

Голодні і брудні, поранені і хворі. Не дивно, що за таких обставин, окупанти масово віддають перевагу українському полону. Бо ж росіяни, які не здаються і своїх не кидають, залишилися хіба в кіно.

Я упал, смотрю ко мне командир роты бежит с сержантом. Начали вытаскивать у меня боеприпасы. Я говорю - помогите мне, а они молчат. Говорю, сделайте мне укол, боль сильная. А они побежали дальше не оказали мне никакой помощи.

Наступ ЗСУ, відсутність мотивації у загарбників, ставлення командирів до солдатів, як до "гарматного м'яса" закономірно призвели до зростання кількості бійців, які добровільно здаються в полон. Ось як це відбувається.

Стоять, автомат на землю! Не стреляй! Пацаны все хорошо, как и договаривались, как и договаривались все хорошо, бери його під руки.

Саме цю операцію організував відомий донецький блогер, а нині боєць ЗСУ Віталій Овчаренко. Він розповідає тим, хто по той бік фронту, як правильно здаватися.

Вам нужно снять с себя вот эти идентифицирующие ленты. Второе, вам нужно отстегнуть магазин. Третье, вам нужно взять ленты, которые вы сняли или белую тряпку и белый платок и поднять руки и идти по направлению к вооруженным силам Украины.

А ось так це відбувається, коли росіяни здаються разом із технікою.

На землю ложимся, на землю. Смотрим карманы чтобы ничего не было. Механик вилазь.

На цей час вже близько двох з половиною тисяч звернень і приблизно в день десь до ста дзвінків.

Віталій Матвієнко - спікер державного проєкту під назвою "Хочу жить". Проєкт покликаний допомогти військовослужбовцям рф безпечно здатися в полон ЗСУ.

Віталій Матвієнко, спікер державного проєкту "Хочу жить":

В нього має бути телефон із собою. Хоча б кнопковий, але має бути, це зараз дуже важливо. Без мобільного зв'язку досить складно буде виводити безпечно. Коли він вже на території України, то наші оператори його ведуть, передають підрозділам, які забезпечують безпеку виходу.

Для росіян, які не хочуть воювати за амбіції божевільного кремлівського діда, в Україні цілодобово працює гаряча лінія. На екрані - номери телефонів і посилання на телеграм-канал проєкту "Хочу жить". +380665803498, +380931192984.

За півтора місяця сюди вже звернулися дві з половиною тисячі росіян.

Как происходит, что происходит, когда мне звонить, какие мне данние свои сообщать. А если я хочу, скажем так на вашу сторону? - Вам необходимо заполнить информациюю о себе в нашем чат-боте. Оно настолько доступно и понятно, что вам будет легко и просто это сделать.

Віталій Матвієнко, спікер державного проєкту "Хочу жить":

Він може як залишитися на території України, так і повернутися на батьківщину, може потрапити в обмінний фонд, або ж по завершенню війни.

Роман Світан, воєнний експерт:

Думаю, к концу этого месяца мы увидим, что увеличится количество здающихся. Это будет. Если со старта уже заявлено о двух с половиной тисячях звонков, то как минимум половина, то есть больше тысячи человек у же начнут эту операцию по сдаче в плен. А дальше, в зависимости от того, какое количество мобилизированных будет подходить. Это будет уже не тысяча, а десятки тысяч.

І на відміну від ворожої федерації, наша держава гарантує полоненим утримання за нормами Женевської конвенції. А це триразове харчування, медична допомога, можливість контакту із родичами.

Олексій Резніков, міністр оборони України: