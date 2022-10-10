У Дніпрі пролунали вибухи: над містом піднявся стовп диму [ Редагувати ]
У Дніпрі зранку 10 жовтня пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Над містом піднявся стовп диму.
Про це повідомляють місцеві мешканці в Мережі.
Щонайменше п'ять вибухів пролунали під час повітряної тривоги. За попередніми даними, є приліт. Очевидці публікують відео із сильним задимленням.
Крім того, очевидці повідомляють, що після вибуху у Дніпрі розпочалася пожежа.
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