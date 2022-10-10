У Дніпрі зранку 10 жовтня пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Над містом піднявся стовп диму.

Про це повідомляють місцеві мешканці в Мережі.

Щонайменше п'ять вибухів пролунали під час повітряної тривоги. За попередніми даними, є приліт. Очевидці публікують відео із сильним задимленням.

Крім того, очевидці повідомляють, що після вибуху у Дніпрі розпочалася пожежа.