У Ватикані заговорили про переговори України з росією [ Редагувати ]
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Ватикан готовий виступити посередником у разі переговорів між Україною та росією і пропонує свою територію як нейтральне місце для їх проведення.
Про це повідомляє La Stampa.
Як пише видання, у Ватикані пропонують залучити до переговорів та інші сторони, в тому числі США і Європейський союз.
Зазначається, що про пропозицію Ватикану стало відомо після зустрічі Папи Римського Франциска з Президентом Франції Емануелем Макроном 24 жовтня.
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