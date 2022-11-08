Ватикан готовий виступити посередником у разі переговорів між Україною та росією і пропонує свою територію як нейтральне місце для їх проведення.

Про це повідомляє La Stampa.

Як пише видання, у Ватикані пропонують залучити до переговорів та інші сторони, в тому числі США і Європейський союз.

Зазначається, що про пропозицію Ватикану стало відомо після зустрічі Папи Римського Франциска з Президентом Франції Емануелем Макроном 24 жовтня.