У Києві скасовують аварійні відключення електроенергії [ Редагувати ]
У п’ятницю, 11 листопада, починаючи з 12:00, Київ повертається до погодинних графіків обмеження електроенергії.
Про це поавдомляється у Facebook СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергія Коваленка.
З 12:00 по місту входимо в графіки. Подякуйте магам-енергетикам, які на кожній ділянці роблять свою роботу.
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