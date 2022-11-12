У мережі опублікували відео пошкоджень Антонівського мосту [ Редагувати ]
В інтернеті опублікували відео зруйнованого Антонівського мосту, зняте коптером з висоти пташиного польоту.
Про це повідомляє в Twitter Анатолій Штефан.
На кадрах видно зруйновані опори, прольоти, що впали у воду, і суттєво пошкоджена обстрілами понтонна переправа, яку використовували російські військові при відступі з правого берега Дніпра. Також на Антонівському мосту замінено сліди влучення від ракет HIMARS.
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