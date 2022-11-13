Війська рф знову обстріляли Нікопольський район [ Редагувати ]
російські війська знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області цієї ночі, 13 листопада. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали дві жінки, які були доставлені до лікарні.
Про це повідомляє в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Двоє поранених і десятки понівечених будинків… Уночі від ворожого вогню вкотре потерпала Нікопольщина. Росіяни скерували свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольську та Марганецьку громади", - йдеться у публікації.
Чиновник зазначив, що найбільше постраждав Нікополь, куди прилетіло близько 40 снарядів російських окупантів.
"Поранені двоє жінок - 46 та 82 років. Обидві доправлені до місцевої лікарні. Стан середньої тяжкості", - повідомив Резніченко.
У Нікополі від ворожих обстрілів було пошкоджено понад 40 багатоповерхових та приватних будинків, два десятки господарських споруд, кілька газопроводів та ліній електропередач.
Крім того, снаряди повністю зруйнували один будинок і спричинили дві пожежі - у квартирі та приватному дворі. Пожежники вже загасили полум'я. Також від обстрілів постраждали місцевий коледж, відділ РАЦС, адмінбудівля та шиномонтаж.
"У Марганецькій громаді людей не зачепило. Побиті приватні будинки", - розповів голова ОДА.
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