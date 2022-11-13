Молилися за росію: правоохоронці вивчать відео богослужіння у Києво-Печерській Лаврі [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Правоохоронці встановлюють аутентичність відео із Києво-Печерської Лаври, на якому священнослужителі Української православної церкви Московського патріархату під час богослужіння нібито моляться за росію.
Про це повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
"З ситуацією щодо відео зі служби УПЦ в одному з храмів Києво-Печерської Лаври, оприлюдненого отцем Михайлом Омеляном з ПЦУ, на звернення ДЕСС вже працюють Національна поліція України та Служба безпеки України", - написав він.
За його словами, першочергово важливо встановити автентичність відео. А від цього залежатимуть подальші дії та наслідки.
"В разі, якщо відео є автентичним, ми закликаємо вжити негайних процесуальних дій щодо очільників УПЦ", - додав Ткаченко.
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