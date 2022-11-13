Окупанти призначили своїх "прокурорів" на захоплених територіях [ Редагувати ]
Росіяни не довіряють місцевим колаборантам і призначили нових керівників своїх "прокуратур" на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Завдання цих так званих "прокурорів" - імітувати правосуддя для виправдання нових більш жорстоких репресій.
Так, нових "головних прокурорів" призначено на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей. У Донецькій області виконувати "прокурорські" обов'язки залишився Андрій Співак, який і раніше очолював "прокуратуру" захопленого регіону.
У Запорізькій області "керівником" репресивного органу окупантів призначили Кирила Осіпчука, який до того працював в прокуратурі Ростовської області.
У Херсонській області "прокуратуру" очолив Андрій Пєтров з Кіровської області, а в Луганській області - Глєб Міхайлов з Дагестану. Всі "призначенці" привезли із собою свої команди, які й займатимуться репресіями проти українців.
Це ще раз підтверджує, що росіяни бояться навіть місцевих колаборантів і зрадників та не довіряють їм.
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