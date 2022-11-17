У Маріуполі на ремонтній базі окупантів пролунав вибух [ Редагувати ]
У четвер, 17 листопада у Маріуполі пролунав потужний вибух на ремонтній базі російських окупантів. Внаслідок вибуху здетонували боєприпаси. Про це повідомляється у Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
Приблизно в 10:56 в Лівобережному районі на ремонтній базі окупантів, що розташована між вул. Азовстальська та с. Виноградне пролунав потужний вибух. Повідомляють про детонацію БК при ремонтних роботах з важкою технікою.
За його словами, на місце події вже прибувають рятувальники та швидкі. Дані про втрати ворога уточнюються.
Джерела Маріупольського Спротиву вказують на "дупорукість" окупантів, як причину вибуху. Коли окупанти ліквідують самі себе - це подвійний успіх і задоволення.
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