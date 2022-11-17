У четвер, 17 листопада у Маріуполі пролунав потужний вибух на ремонтній базі російських окупантів. Внаслідок вибуху здетонували боєприпаси. Про це повідомляється у Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Приблизно в 10:56 в Лівобережному районі на ремонтній базі окупантів, що розташована між вул. Азовстальська та с. Виноградне пролунав потужний вибух. Повідомляють про детонацію БК при ремонтних роботах з важкою технікою.

За його словами, на місце події вже прибувають рятувальники та швидкі. Дані про втрати ворога уточнюються.