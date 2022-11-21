Проводили евакуацію людей в Бахмуті: росіяни атакували поліцейських (відео) [ Редагувати ]
Правоохоронці проводили евакуацію цивільних в Бахмуті (Донецька область), але прямо у цей момент розпочалась російський обстріл.
Про це повідомляє ГУНП в Донецькій області.
"Батька та доньку правоохоронці забрали з вулиці, по якій проходить лінія фронту. Чоловік мав поранення та потребував медичної допомоги. Відстань до евакуаційного авто долали бігом, бо над головою з’явилися російські БПЛА та розпочався обстріл житлового сектору", - йдеться у повідомленні.
За інформацією поліцейських, останніми днями ворог безперервно атакує Бахмут. Завдяки швидким та злагодженим діям поліцейських і волонтерів батько, донька, інші мешканці небезпечного району та навіть пес були врятовані. Всіх доставили до Покровської громади, а далі - евакуаційним потягом у більш безпечні регіони.
Інспектор з комунікації Бахмутського райвідділу поліції Павло Дяченко розповів, що родина жила в приватному секторі безпосередньо біля лінії бойових дій. Евакуація відбулася успішно, ніхто не постраждав. В області залишається 500 538 осіб, проте повністю безпечних місць зараз на Донеччині немає.
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