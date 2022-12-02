Українці повинні підготуватися до тривалих відключень світла чи блекауту. Для цього необхідно утеплити домівки та підготувати запас їжі і води.

Про це повідомляє речник ДСНС Олександр Хорунжог.

Рятувальники, враховуючи атаки ворога на об'єкти енергетики, радять зібрати продуктовий набір, щоб забезпечити раціон на довгий період. Крім того, потрібно запастися теплим одягом, набором ліків, серед яких - проти хронічних або сезонних захворювань.

У разі блекауту чи обстрілу будинки можуть залишитися без опалення. Тому українцям радять максимально утеплити двері та вікна. Також потрібно розміщуватися в одній кімнаті всією родиною, щоб тепла було більше.

Рятувальники порадили запастися павербанками, за можливості - газовими пальниками та генераторами.

"Корисно придбати вогнегасник. Нагадаю, що для приміщень використовують вуглекислотні або порошкові. Перші дають сильний охолоджувальний ефект, але ефективнішими завжди були порошкові", - нагадав речник ДСНС.

Хорунжий також порадив знайти найближчі "Пункти незламності", зокрема мова йде і про пункти, які облаштовували рятувальники.

"Тобто ви можете прийти до найближчої пожежної частини, щоб обігрітися та отримати всю необхідну допомогу", - порадив речник.