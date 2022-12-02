Для Києва збільшили ліміт на електроенергію [ Редагувати ]
Київ збільшив ліміт на споживання електроенергії. Столиця поступово наближається до планових відключень.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Водночас, як зазначили в прес-службі, все частіше виникають аварії в енергосистемі. За словами Сергія Коваленко, гендиректора YASNO, на це є декілька причин:
- Перша - містяни починають вмикати в розетки все, як тільки подається світло. Автоматика вибиває від перепадів напруги.
- Друга - погода. Містяни продовжують користуватися електрообігрівачами. Вони створюють неабияке навантаження на мережу.
"Ми просимо киян, не вмикайте відразу усі електроприлади у вашій оселі. Миттєве пікове навантаження негативно впливає на енергосистему. Лише заощадливе споживання наблизить нас до планових відключень", - йдеться в повідомленні.
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