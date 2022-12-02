Боррель завітав до бійців ЗСУ, які тренуються в рамках програми ЄС [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель відвідав українських військових, які розпочали тренування в рамках місії Європейського союзу.
Про це повідомляється в його Twitter.
"Сьогодні я відвідую тренувальний майданчик нашої нової тренувальної місії ЄС для українських солдатів", - йдеться у повідомленні.
Боррель зазначив, що він зустрінеться з першою групою стажистів із 15 000 українських військових.
"Вдячний Польщі за проведення значної частини тренінгу на польській землі", - додав Боррель.
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