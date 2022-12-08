Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про те, що у четвер зранку, 8 грудня, окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області ракетами.

Сьогодні близько 4:30 ранку ворог завдав по Куп'янську ракетний удар. Ракета С-300 влучила в землю під фундаментом адмінприміщення. Зруйновано стіну будівлі, пошкоджене авто, вибиті вікна. Попередньо - без постраждалих.

Крім того, за його словами, вчора внаслідок ворожих обстрілів в Куп'янську був пошкоджений житловий будинок, сталася пожежа.

Попередньо - без постраждалих.

Як зазначив очільник регіону, внаслідок обстрілу ракетами С-300 в районі Печеніг Чугуївського району сталися пожежі в полях.