Вибухи у Мелітополі: скільки постраждало окупантів [ Редагувати ]
Внаслідок вечірнього вибуху у Мелітополі, попередньо, "підсмажилося" близько 200 окупантів. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
Проте далеко не всі окупанти їдуть до лікарні. Деякі "швидкі" завертають у морг.
по темі
У неділю, 10 грудня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунало понад десять вибухів
Зруйнована у березні обстрілом російсько-окупаційних військ будівля Миколаївської обласної військової адміністрації не підлягає відновленню
Політикам з інших країн, які стверджують, що агресія росії проти України це нібито "не їхня війна" не варто грати в "лицемірні ігри", адже вона призвела до глобальних наслідків у всьому світ
У суботу, 10 грудня, у багатоповерхівці Нововолинська Волинської області вибухнули два газові балони
Багато регіонів забруднені снарядами, що не розірвалися