Росіяни перекинули до Білорусі нові танки [ Редагувати ]
російські війська продовжують перекидати озброєння до Білорусі. У суботу, 10 грудня, до Вітебської області прибув ешелон із як мінімум 12 танками Т-72.
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
"Ешелон з танками було відправлено 8 грудня з залізничної станції Буй (Костромська обл., РФ) і прибув на залізничну станцію Заслонове (Лепельський рн, Вітебська обл.) позавчора, 10 грудня", - повідомляє "Гаюн".
Там зазначили, що поблизу станції Заслонове знаходиться полігон "Лепельський", де з жовтня 2022 року розміщується одна з груп солдат ЗС рф, можливо мобілізованих.
"Можна припустити, що перекидання туди танків може означати підготовку російських танкістів на цьому полігоні", - йдеться у повідомленні.
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