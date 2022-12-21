Швейцарія розширила санкційний список проти росії у зв'язку з прийнятими ЄС новими обмеженнями через постачання іранських безпілотників до росії та продовження війни в Україні.

Про це повідомляє федеральна рада Швейцарії.

Сьогодні, 21 грудня уряд Швейцарії схвалив рішення про запровадження санкцій проти 141 фізичної та 49 юридичних осіб, згаданих у дев’ятому санкційному пакеті Європейського союзу, через агресію Російської Федерації проти України.

Федеральна рада повідомляє, що це фізичні та юридичні особи, які вчинили дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Зокрема це депутати Думи, міністри, люди та компанії, які займаються пропагандою, військові та різні види російських збройних сил.