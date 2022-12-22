Окупанти зносять Драмтеатр у Маріуполі. На відео з місця події видно, що територію зачищають будівельною технікою.

16 березня російські військові скинули на Драмтеатр у Маріуполі авіабомбу у той час, коли сотні людей рятувалися там від обстрілів.

За різними даними, під час бомбардування театру загинули від 300 до 600 людей.

Міжнародні організації вважають це воєнним злочином рф. Влітку з’являлась інформація, що росіяни не забирали тіла з-під завалів, а просто заливали трупи бетоном. Зараз, зносячи драмтеатр, росіяни намагаються далі сховати сліди своїх злочинів.