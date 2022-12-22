Окупанти зносять Драмтеатр у Маріуполі (відео) [ Редагувати ]
Окупанти зносять Драмтеатр у Маріуполі. На відео з місця події видно, що територію зачищають будівельною технікою.
16 березня російські військові скинули на Драмтеатр у Маріуполі авіабомбу у той час, коли сотні людей рятувалися там від обстрілів.
За різними даними, під час бомбардування театру загинули від 300 до 600 людей.
Міжнародні організації вважають це воєнним злочином рф. Влітку з’являлась інформація, що росіяни не забирали тіла з-під завалів, а просто заливали трупи бетоном. Зараз, зносячи драмтеатр, росіяни намагаються далі сховати сліди своїх злочинів.
по темі
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив про те, що у квартирах тимчасово окупованого Маріуполя температура повітря сягає -2 градусів морозу
Супутникові знімки Maxar Technologies свідчать про те, що росія зміцнює свою військову присутність в окупованому Маріуполі
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про те, що остання терористична атака на енергетичні інфраструктуру Києва і області призвела до суттєвих пошкоджень
Гуменюк також додала, що росіяни розуміють, що ЗСУ вже успішно збивають іранські дрони
НАЗК, яка зображає бурхливу активність у накладанні санкцій, нещодавно публічно втрутилась у фармацевтичний ринок