У Чорному морі рф тримає 15 кораблів: серед них є носії ракет [ Редагувати ]
На бойовому чергуванні у Чорному морі знаходяться 15 кораблів рф. Серед них є ракетоносії. Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram.
За даним Братчука, у Чорному морі станом на ранок 29 січня перебувають три носії ракет. Загальний залп їх становить 20 "Калібрів".
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