На бойовому чергуванні у Чорному морі знаходяться 15 кораблів рф. Серед них є ракетоносії. Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram.

За даним Братчука, у Чорному морі станом на ранок 29 січня перебувають три носії ракет. Загальний залп їх становить 20 "Калібрів".