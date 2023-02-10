Молдова назвала ім’я нового прем’єра [ Редагувати ]
Сьогодні,10 лютого, Молдова оголосила ім’я нового прем’єра. Ним став став радник президентки Маї Санду з оборони і нацбезпеки Дорін Речан.
Зранку, 10 лютого, голова уряду Молдови Наталія Гаврилица оголосила про відставку. Згідно із законодавством Молдови, президент має підписати указ про відставку уряду, а доти урядовці продовжують виконувати обов'язки до ухвалення присяги новим складом уряду.
Президент висуває кандидатуру нового прем'єр-міністра у парламенті, після консультацій з парламентськими фракціями.
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