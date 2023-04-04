Станом на обід вівторка, 4 квітня, корабельне угруповання російських військових у Чорному морі сягає семи кораблів, з них три ракетоносії. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Зауважмо, що на бойовому чергуванні рф перебуває три носії крилатих ракет, спорядження яких може сягати 20 "Калібрів".

В Азовському морі зафіксовано один ворожий корабель. Тим часом у Середземному морі до 7 російських кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет.

Зазначимо, що у Повітряних силах розповіли про нову загрозу. Так, росія почала використовувати плануючі бомби, запускаючи їх з літаків Су-35 і Су-34.