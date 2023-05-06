Сьогодні, 6 травня у Великій Британії відбудеться коронація Чарльза III та його дружини Камілли. Церемонія обіцяє стати найдорожчою в історії. Однак вона буде менш пишною, ніж попередня коронація 70 років тому, коли на престол зійшла мати нового монарха Єлизавета ІІ.

Урочистості в Лондоні в день коронації 6 травня розпочнуться з самого ранку. Маршрут проходитиме від Букінгемського палацу до Вестмінстерського абатства:

О 08:00 (за київським часом) відкриються оглядові майданчики для глядачів за маршрутом церемонії в Гайд-парку, Грін-парку та Сент-Джеймс-парку, вздовж торгового центру та Уайтхолла.

О 12:20 процесія з королівською каретою у супроводі сотень військових вирушить до Вестмінстерського абатства.

О 13:00 розпочнеться служба в абатстві, під час якої монарх, згідно з традицією, буде представлений народу, дасть клятву, пройде етапи помазання, інвеститури та зійде на престол.

Близько 16:30 церемонію завершить вітання монарха з балкону Букінгемського палацу та проліт авіації військово-повітряних сил.

Де дивитись коронацію

Стежити за церемонією коронації Чарльза III можна буде з будь-якої точки світу в прямій трансляції британських каналів ВВС, ITV 1, Sky News у телеефірі та онлайн на BBC iPlayer, ITVX, на сторінці Sky News у Youtube.

Також онлайн-трансляція буде доступна на каналі The Royal Family в Youtube 6 травня з 12:25.

Як Чарльз III став королем

Принц Чарльз автоматично успадкував титул своєї матері – королеви Єлизавети II. 8 вересня минулого року вона померла в замку Балморал у віці 96 років.

Через 2 дні спеціальна Рада зі вступу в престол проголосила новим сувереном її старшого сина.

Новий монарх отримав ім'я Чарльз III (Сharles III – англ.) і офіційно приступив до виконання своїх обов'язків з 10 вересня 2022. Церемонію коронації було вирішено провести пізніше, оскільки вона є символічною.

Чарльз III був оголошений королем у віці 73 років, таким чином ставши найстарішим монархом на момент початку правління за всю історію Великої Британії.

Його дружина Камілла здобула титул королеви-консорту. Вона також буде коронована під час церемонії 6 травня у Вестмінстерському абатстві.