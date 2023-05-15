Спецпредставник Китаю відвідає Україну: названо дати [ Редагувати ]
16-17 травня спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну. Про це повідомляє France 24.
Ця поїздка стане частиною його турне, розпочатого з 15 травня, в якому Хуей відвідає не лише Україну, а й Польщу, Францію, ФРН та росію.
Як пише видання, представник Китаю прибуде до України у вівторок, 16 травня. Повідомляється, що його візит до України розтягнеться на два дні і триватиме до 17 травня.
Зазначається, що Лі Хуей, спеціальний представник Китаю з євразійських справ та колишній посол у росії, відвідає Україну, росію та інші європейські країни в рамках поїздки, яка, за словами Пекіна, спрямована на обговорення "політичного врегулювання" війни в Україні.
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