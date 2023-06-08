У Мінагрополітики підрахували, збитки для рибної галузі можуть сягнути 95 тисяч тонн.

Забруднення води та ґрунту, масова загибель тварин та мор риби - це лише частина масштабів техногенної катастрофи, яку спричинили окупанти, підірвавши Каховську ГЕС. Зараз екологи по всій Україні фіксують наслідки екоциду. Кажуть, на поновлення навколишнього середовища знадобляться десятиліття. Втім наскільки відновиться природа і коли саме це станеться спрогнозувати не можливо. Експерти не виключають, деякі види рослин та тварин будуть назавжди втрачені. Більше про те, як російські військові знищують усе живе навколо, дивіться у наступному матеріалі.

Масштаби екологічних збитків на Херсонщині вже вражають. Деякі екосистеми Україна може втратити назавжди. Зокрема у нацпарках "Нижньодніпровський", "Великий луг", "Камʼянська Січ", "Білобережжя Святослава".

Руслан Гаврилюк, Голова Національного екологічного центру України:

Нижче дамби ми вже спостерігаємо забруднення, знищення населених пунктів, екосистем, які там формувалися фактично з моменту побудови дамби Каховського водосховища з 55-го року - майже 70 років природа була у більш-менш сталому стані. Зараз цей миттєвий скид води - він фактично змиває прибережні водні екосистеми, все це буде зруйновано.

Наразі у воді і можуть бути знищені ліси регіону, які вирощувались багато десятиліть і мали захисну функцію.

Ольга Попович - т.в.о. директора Південного лісового офісу:

Вже 55 тисяч га затоплено, з них 47 - на окуповані території. На сьогодні у нас немає можливості оцінити збитки.Дуже багато часу треба буде на відновлення. І багато людської праці і зусиль і допомоги фінансової.

Експерти вже підраховують масштаби збитків для аграрної галузі. Поля Херсонщини затоплені. Постраждають більше 3 десятків систем зрошення в Херсонській, Дніпропетровьскій та Запорізькій областях. Що стане суттєвою проблемою для вирощування продукції в сухому кліматі півдня.

Денис Марчук - заступник голови Всеукраїнської аграрної ради:

Ми втрачаємо можливості виробляти до 14% валового експорту, який йшов з півдня України, це порядка 3-4 млн т зерна вдавалося в довоєний період з цих регіонів за рахунок зрощення. Така ситуація несе виклики перед аграріями, перед нами як державою і перед світом.

Потерпає від катастрофи і Запорізька область. Екоактивістка Тетяна щодня фотографує Дніпро. Так вона фіксує рівень води. Сподівається, її фото покажуть світу реальний екоцид, що вчинила росія.

Тетяна Жавжарова, голова громадської екологічної організації:

Це матеріал для, зокрема, міжнародних наших колег, для міжнародних ЗМІ, які повинні бачити яким чином російські терористи знищують Україну.

Тетяна каже, обміління водосховща призведе до проблем із врожаєм.

Тетяна Жавжарова, голова громадської екологічної організації:

Багато мешканців Запорізької області, яка є посушливою, брали воду для поливу, для ведення особистого господарства із Дніпра.

На Запоріжжі, кажуть в Мінагро, без води залишаться 74 відсотки зрошувальних систем. Рівень води вже знизився більш як на два з половиною метри. На щастя, Запоріжжя бере воду з верхнього русла, тож поки із водопостачанням проблем немає.

Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації:

Труби подовжують, бо до нижнього критичного рівня, тобто у нас буде забор води. Якщо у разі не буде, то вже підготовлені баки наповнення і будемо підвозити воду.

Катастрофа, яку росіяни вчинили на Херсонщині, підвищила рівень небезпеки й для Запорізької АЕС. Втім наразі підстав для паніки немає, запевняє обласна влада. Радіаційний фон - в нормі. Запасів води - достатньо, аби підтримувати станцію у належному стані.

Григорій Плачков, екс-голова Державної інспекції ядерного регулювання (2017-2021):

АЕС не виробляє електроенергію і їй необхідна електроенергія тільки для охолодження активних зон реактору і басейнів витримки, тому того рівня води і в Каховському водосховищі і того запасу води, який є в ставку охолоджувачі так, його достатньо.

Перші наслідки екологічної катастрофи вже фіксують і на Дніпропетровщині. Там через обміління водосховища стався масовий мор риби в Криворізькому районі. Це північно-західне узбережжя.

На каховському водосховищі виявлені природні біоресурси, а саме риба-карась, у звʼязку із тим, що падає рівень води.

Сергій Лисак - голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації:

Загинуло понад 850 кілограмів біоресурсів. Збитки, завдані рашистами рибному господарству області - більш ніж 7,6 мільйонів гривень. Берегову лінію від риби вже очистили. Тепер її утилізують. Це екоцид і за це ворог буде відповідати.

У Мінагрополітики підрахували, збитки для рибної галузі можуть сягнути 95 тисяч тонн. А в гривнях це - близько 4 мільярдів. Сума ж загальних втрат біоресурсів перевищить 10 мільярдів грн.

А це, мабуть, останній вилов рибалок з водосховища у Нікопольському районі.

Ігор - житель Нікопольського району:

Чим більший уровень води був, тим бистріше падала, зараз менше і менше. Падає потихоньку, а як.

Та головна проблема для південних громад Дніпропетровщини - порушення системи водопостачання.

Євген Євтушенко - начальник Нікопольської районної військової адміністрації:

Тому ми спокійно, без паніки створюємо запаси води, а паралельно працюємо із залученням на територію логістичних рішень щодо доставки води.

Люди запасаються водою.

Лариса Павлюк - жителька Нікопольського району: