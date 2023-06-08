Підрив Каховської ГЕС: як брешуть про трагедію на російському телебаченні [ Редагувати ]
Натреновані британцями водолази-терористи, удар морським дроном, постріл з "Вільхи"... Такими незграбними версіями росіяни намагаються відкараскатися від відповідальності за підрив Каховської ГЕС. Недолугі фейки - часом зляпані нашвидкуруч і абсолютно безглузді - потужна зброя у руках кремля і невідʼємна частина його гібридної агресії. Як вона убиває? І чому за 9 років війни та майже півтора року повномасштабного вторгнення рф в Україну досі є люди, які вірять пропаганді? Про це далі - в матеріалі Ольги Жидецької.
Російський іфопростір палає - штатні пропагандисти, доморощені експерти з гідрології та зет-патріоти наввипередки продукують теорії, що ж сталося з греблею Каховської ГЕС. Одну фантастичішу від іншої.
Тим часом у мережі обговорюють, що Київ готувався до диверсії на Каховській ГЕС. При чому давно. Доказів - предостатньо.
Спільне у цих версіях одне - у всьому винен Київ. Далі думки екзотично розділяються.
- Удар, ймовірно, завдано з РСЗВ "Вільха". Це не перший випадок проведення таких терористичних актів укронацистським режимом. Недавнім прикладом є підрив прольоту Кримського мосту.
- Попри пошкодження від багатомісячного обстрілу, гребля Каховської ГЕС продовжувала триматися, і тоді українська сторона постаралася використати для її руйнування міць самого Дніпра. Київський режим почав штучно підвищувати рівень води у річці шляхом посиленого скидання води на гідроспорудах вище за течією…
- Україна могла використати для атаки напівзанурюваний катер-безпілотник із вантажем вибухівки на борту. Основний вантаж вибухівки було закладено на об'єкті заздалегідь, нижче рівня води. Західні інструктори (особливо британці) непогано намуштрували українських бойових плавців на здійснення таких диверсій.
І що з того, що всі ці припущення суперечать здоровому глузду? Така міфо- , а точніше фейко-творчість, - улюблена фішка російської пропагандистської машини.
Подібну тактику захисту рф запустила і 2014-го, коли підтримувані нею бандити збили на Донбасі малазійський пасажирський літак. Політологи називають це прийомом відволікання та розпорошення уваги.
Володимир Фесенко, політолог:
Частково саме це зараз використовується російською пропагандою по поясненню ситуації з Каховською ГЕС. Теж саме. Вже зʼявляються і нейтральні теорії, і помилка персоналу, і те, що це могло статися, скажемо так, просто в силу природих обставин - стара станція, гребля не витримала і тому подібне. Про всяк випадок і для обʼєктивості підкидають і відносно обʼєктивні сценарії.
Мета - максимально засмітити іфопростір, заплутати людей, змусити у всьому сумніватися, а потім підсунути вигідну владі версію подій.
Ясна річ, для чого це роблять, бо наступ по 5 напрямках провалився. Треба, щоб було щось гучне. Ось воно гучне! Воно цього разу було заготовлене. Щольц був в курсі.
І такою "божою росою" не втомлюється зрошувати очі й вуха своїх громадян та іноземних прихильників численна армія російських пропагандистських ЗМІ, так званих воєкорів та підлабузних Z-експертів та українських перебіжчиків.
Ну от сьогодні ми ж вже врізали по центру прийняття рішень якомусь. Я думаю, що скоро ми читатимемо некрологи і по Залужному, і по Буданову…
До речі і Залужного, і Буданова російські інфопомийки вже ховали. І це теж політтехнологія, щоби дати своїм примарну перемогу і дезорієнтувати українців.
На кого розраховані такі вкиди? І невже у сучасному світі, де доступ до освіти та наукових знань доступний як ніколи ще є люди, які в таке вірять?
Володимир Фесенко, політолог:
В росії це культивується. От усі ці міфи про бойову сарану та інші нісенітиці, вони спеціально розраховані на людей з конспірологічною свідомістю. Як правило, пропаганда працює на людей з низьким рівнем критичного мислення. Цей піпл схаває все, що завгодно.
І справді після 9 років війни і майже півтора року повномасштабного російського вторгнення громадяни рф досі вірять у пропагандистські кліше і слухняно ідуть убивати і гинути на українську землю.
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