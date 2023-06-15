В Херсоні триває рятувальна операція: яка оперативна ситуація в області [ Редагувати ]
150 тон мастила з машинного залу Каховської ГЕС витекло у воду в перші дні після катастрофи. Ліквідувати цю загрозу наразі найважливіше завдання - про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Напередодні знешкодили 240 квадратних метрів такої плівки.
А в самому Херсоні - триває рятувальна операція. До багатьох районів міста - закритий доступ журналістів, досі діє комендантська година. Хоча, як каже місцева влада, вода потроху спадає. Детальніше про ситуацію в Херсоні - далі.
Постійний гул помп та насосів. Мертва риба прямо на вулицях, вологе сміття. Повітря теж сире та важке. Так зараза виглядає Шуменський район Херсона - частина міста що примикає до Дніпра. Зараз жителі двору - прибирають сміття.
Надія, жителька Херсона:
Вода если видите, дошла вон до туда...ну первый этаж затоплен вот до сюда был. Холодильники плавали, машинки плавали. Та хоть трохи поприбирати, бо воно намило в район з часних секторів, все. Вон бочки, будки - все плавало!
Перші поверхи до життя не придатні. Вода затопила підвали і стала в квартирах. Олександр з родиною виїхав з Херсону і жив в евакуації.
Олександр Лукʼяненко, житель Херсона:
Я сьогодні тільки приїхав...зараз живемо в Києві, подзвонили сусіди - сказали шо у нас...все оно викидую, вже повна куча...кроваті, дивани.
Чоловік у розпачі викидає з квартири - знищені потопом речі. Викидає частку життя своєї родини. Ще гірша ситуація у приватному секторі. Тут вода просто знесла деякі хати.
Володимир, житель Херсона:
- Вот этот домик поднят был вот так...тут стол стоял - на таком вот растоянии - так домик переместило, подняло - и он подмял это. Заборы все повымывало. Они у меня правда хорошо скреплены были - так они стоят. Боковые тоже повырывало.
Наразі в Херсонській області одночасно тривають рятувальна операція, ліквідація наслідків потопу, саперні та відновлювальні роботи - і фіксація шкоди. Як людям, так і довкіллю.
В буквальному сенсі - кожного дня підраховані маштаби руйнувань збільшуються.
- Вчора вже почали тріскатися будинки. Добряче почали тріскатися. Є в людей так, що вони зайти і жити вже не зможуть. Є одна стіна, є дві, а є взагалі потолок що падає.
На сьогодні врятовано біля трьох тисяч людей. Часто - під вогнем російської артилерії.
Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА:
- Щодо евакуації. З Правобережжя евакуювали 2783 людини, з них 309 дітей, та 80 маломобільних осіб. З першого дня катастрофи евакуація проходить під вогнем російської армії і вчора терористи знову атакували людей, які рятують інших. У Херсоні обстріляли човен з волонтерами. В однієї волонтерки - травма ноги, а волонтер-іноземець отримав травму уламкову живота. Також добавлю - епідіміологічна ситуація в області стабільна, нині інфекційних захворювань не виявлено. Фахівці продовжують моніторити ситуацію.
Наразі вода знаходиться ще майже у півсотні населених пунктів. Рятувальна операція в Херсонський області - триває.
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