"Потрібно терміново виїхати": у ЗСУ попередли про потужні обстріли Сумщини [ Редагувати ]
Прикордоння Сумщини потерпає від постійних обстрілів з боку ворога. Абсолютну більшість жертв та постраждалих об’єктів складають саме місцеві мешканці, приватні будинки та цивільні установи.
Як повідомляє командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, ворог з незрозумілою наполегливістю майже щодня тероризує територію Сумщини особливо не обираючи методи – росіяни ведуть вогонь з РСЗВ, артилерії та наносить удари з повітря керованими авіаційними боєприпасами.
Одна з таких бомб розбомбила дитячий садок в селі поблизу кордону.
"Сумський напрямок залишається найбільш небезпечним у Північній операційній зоні. Прикордонні населенні пункти щодня потерпають від ворожих обстрілі. Ворог гатить з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню. Перебуваючи в одному з населених пунктів, особисто переконав одну родину місцевих мешканців терміново виїхати, тому що була безпосередня небезпека. Наразі закликаю всіх громадян, які мешкають у прикордонних районах Сумщини виїхати", – повідомив командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
У цей час військовослужбовці Сил оборони України надійно утримують свої позиції і займаються щоденною бойовою роботою. Чим ближче до кордону, тим більша щільність ворожих обстрілів.
по темі
Втрати росії у війні в Україні на ранок четверга, 29 червня, склали 680 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 227780 військових
У середу, 28 червня, українські військові відкинули окупантів під Бахмутом
У Краматорську збільшилася кількість жертв внаслідок ракетного удару окупантів
У середу, 28 червня, президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва, де зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що звільнення групи сіл, які перебували під російською окупацією, останніми тижнями не було "головною подією" у запланованому Києвом контрнаступі