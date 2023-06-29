Прикордоння Сумщини потерпає від постійних обстрілів з боку ворога. Абсолютну більшість жертв та постраждалих об’єктів складають саме місцеві мешканці, приватні будинки та цивільні установи.

Як повідомляє командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, ворог з незрозумілою наполегливістю майже щодня тероризує територію Сумщини особливо не обираючи методи – росіяни ведуть вогонь з РСЗВ, артилерії та наносить удари з повітря керованими авіаційними боєприпасами.

Одна з таких бомб розбомбила дитячий садок в селі поблизу кордону.

"Сумський напрямок залишається найбільш небезпечним у Північній операційній зоні. Прикордонні населенні пункти щодня потерпають від ворожих обстрілі. Ворог гатить з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню. Перебуваючи в одному з населених пунктів, особисто переконав одну родину місцевих мешканців терміново виїхати, тому що була безпосередня небезпека. Наразі закликаю всіх громадян, які мешкають у прикордонних районах Сумщини виїхати", – повідомив командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

У цей час військовослужбовці Сил оборони України надійно утримують свої позиції і займаються щоденною бойовою роботою. Чим ближче до кордону, тим більша щільність ворожих обстрілів.