З 10 липня у Фінляндії набули чинності нові обмеження щодо поїздок росіян до країни та транзиту через Фінляндію до інших країн Шенгенської зони. Про це повідомили на сайті МЗС Фінляндії.

Посилені заходи стосуються ділових поїздок росіян, які дозволені лише до Фінляндії, тоді як транзит до інших країн - заборонений. Крім того, громадяни рф повинні мати вагомі причини для особистих поїздок у справах.

Для росіян, що володіють нерухомістю в Фінляндії, вимагається обґрунтування особистої присутності в країні.

Студенти з росії, які прибувають до Фінляндії, зможуть брати участь тільки у навчанні, яке веде до отримання ступеня або до навчання, завершеного в рамках ступеня (наприклад, навчання з обміну).

Нагадаємо, що раніше Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні.