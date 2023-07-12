Уночі 12 липня сили протиповітряної оборони змогли збити всі російські ударні безпілотні апарати, які були виявлені у повітряному просторі навколо Києва.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Ворог здійснив чергову повітряну атаку на столицю. Цього разу, за попередньою інформацією, він знову використав баражуючі боєприпаси типу "Shahed". Після понад тижневої перерви противник 2-й день поспіль запускає іранські БПЛА по Києву. Повітряна тривога тривала понад 2 години. Всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено силами і засобам нашої ППО, - йдеться у повідомленні.

Згідно з уточненнями КМВА, наразі не надійшло інформації про потерпілих чи руйнування в результаті цих подій.