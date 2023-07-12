Росіяни вдарили по будинку в Херсоні, є загиблий [ Редагувати ]
Російські окупанти обстріляли будинок в Херсоні. Наразі відомо про загиблого цивільного.
Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляється в Telegram-каналі.
"В оселі через ворожий обстріл сталася пожежа, після ліквідації якої в помешканні виявили тіло загиблого містянина. Ним виявився 81 річний чоловік", - пише Прокудін.
За словами голова ОВА, також внаслідок удару поранення отримала 82-річна дружина загиблого.
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