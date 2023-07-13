СБУ повідомила митрополиту Павлу про нову підозру: можуть заарештувати [ Редагувати ]
Служба безпеки Україна викрила нові факти протиправної діяльності митрополита Української православної церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебідя). Тепер його можуть помістити під варту.
Про це повідомляє прес-службу СБУ.
Встановлено, що за день до оголошення митрополиту Павлу першої підозри від СБУ він дав відео-інтерв’ю одному з українських медіа. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави.
Окрім того, він назвав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року.
Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила ці факти злочинних дій клірика.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили митрополиту про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу:
- ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань вчинене службовою особою повторно);
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України за вчинене службовою особою повторно).
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Продовжуються слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів.
Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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