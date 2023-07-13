Служба безпеки Україна викрила нові факти протиправної діяльності митрополита Української православної церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебідя). Тепер його можуть помістити під варту.

Про це повідомляє прес-службу СБУ.

Встановлено, що за день до оголошення митрополиту Павлу першої підозри від СБУ він дав відео-інтерв’ю одному з українських медіа. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави.

Окрім того, він назвав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року.

Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила ці факти злочинних дій клірика.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили митрополиту про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань вчинене службовою особою повторно);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України за вчинене службовою особою повторно).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Продовжуються слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів.

Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.