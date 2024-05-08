Кличко надав Залужному та Ліні Костенко звання "Почесний громадянин Києва" (фото) [ Редагувати ]
Колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та поетесу Ліну Костенко нагородили званням "Почесний громадянин Києва". Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Сьогодні столиця, рішенням Київради, висловила свою шану та повагу і нагородила званням "Почесний громадянин Києва" двох людей, які є справжніми моральними авторитетами для киян і всіх українців, - Ліну Костенко та Валерія Залужного.
Ліна Василівна протягом багатьох років уособлює незламність та вільну й талановиту душу українців. Дух свободи та сміливості!
Валерія Федоровича ми відзначали за його особисті заслуги під час оборони столиці та в захисті державного суверенітету і свободи України.
Був дуже радий вручити відзнаки Ліні Костенко та Валерію Залужному вдома у Ліни Василівни", - написав столичний мер.
Почесний громадянин Києва - звання, встановлене з метою заохочення і стимулювання працівників підприємств, установ та організацій міста Києва, громадян України, іноземних громадян за визначні заслуги у розвитку економіки та соціальної сфери міста Києва, збагачення національної інтелектуальної і культурної спадщини, плідну громадську діяльність.
Подання на кандидата, до якого крім біографії в обов'язковому порядку додається перелік його заслуг, до Київради передає трудовий колектив підприємства, громадської організації або партія. Затверджують депутати Київради.
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