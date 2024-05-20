Військовозобов'язаним можуть вручити повістку на роботі - Міноборони [ Редагувати ]
Відповідно до постанови Кабінету міністрів, видавати повістки військовозобов'язаним можуть й роботодавці.
Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.
Як відзначив Лазуткін, згідно з положенням щодо порядку організації та введення військового обліку, повістки військовозобов'язаним можуть видавати:
- представники виконавчих органів, сільських, селищних, міських рад;
- роботодавці;
- керівники підприємств, установ й організацій.
Дивіться детальніше, хто і як буде вручати повістки.
по темі
Відсьогодні в Україні запрацювала електронна черга для запису в ТЦК. Наразі програма тестується, тому працює лише в деяких регіонах країни
Чи загрожує вʼязниця військовозобов'язаним, які не оновлять свої облікові дані протягом 60 відведених днів?
У суботу, 18 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник міністерства оборони України Дмитро Лазуткін розповів про те, як будуть вручати повістки з 18 травня
Після 18 травня в Україні набудуть чинності зміни у врученні повісток
Окрім осіб, що вчинили умисні вбивства, ґвалтівників і педофілів, до лав ЗСУ не зможуть вступити корупціонери, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, в також особи, що займали особливо відповідальне становище - зокрема, депутати та міністри