У середу, 5 червня, в енергосистемі Україні зафіксовано значний дефіцит. Відключення світла можуть бути довше 4 годин. Про це повідомив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

Якщо наші колеги будуть вкладатися в ті ліміти, які ми визначаємо на цей день, то відключення будуть плановими. Але дефіцит досить значний, тому тривалість цих відключень, на жаль, теж може бути значною. Це може бути 4 години, може бути і більше.

Як нагадують в "Укренерго", причиною застосування заходів обмеження є наслідки шести ракетних обстрілів Росією по українських електростанціях. Наразі вони не здатні виробляти необхідну кількість електроенергії, у зв'язку з чим для подолання імпорту залучають аварійну допомогу з Європи.

Імпорт протягом доби здійснюється з: