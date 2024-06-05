Відключення світла можуть бути більше 4 годин: дефіцит значний [ Редагувати ]
У середу, 5 червня, в енергосистемі Україні зафіксовано значний дефіцит. Відключення світла можуть бути довше 4 годин. Про це повідомив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.
Якщо наші колеги будуть вкладатися в ті ліміти, які ми визначаємо на цей день, то відключення будуть плановими. Але дефіцит досить значний, тому тривалість цих відключень, на жаль, теж може бути значною. Це може бути 4 години, може бути і більше.
Як нагадують в "Укренерго", причиною застосування заходів обмеження є наслідки шести ракетних обстрілів Росією по українських електростанціях. Наразі вони не здатні виробляти необхідну кількість електроенергії, у зв'язку з чим для подолання імпорту залучають аварійну допомогу з Європи.
Імпорт протягом доби здійснюється з:
- Румунії;
- Польщі;
- Угорщини;
- Молдови.
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