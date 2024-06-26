Долар подешевшав після дводенного зростання [ Редагувати ]
Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання два дні поспіль.
Про це повідомляється на сайті регулятора.
Офіційний курс на 27 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,5138 грн за 1 долар (-0,1407 грн).
Курс євро становитиме 43,3133 гривень за 1 євро (-0,2317 грн).
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