Сейчас компания TKEY завершает тестирование цифровой финансовой экосистемы (ЦФЭ) Tkeycoin, предназначенной для удешевления внутренних и трансграничных денежных операций, которые будут проводиться без взаимодействия с банковскими структурами и государственными учреждениями.

Заинтересованность в пилотных проектах TKEY выразили участники Азиатской парламентской ассамблеи (АПА). Генеральный директор компании Максим Якимов представил на форуме доклад о значении цифровизации экономики для государства и общества. На крупной межпарламентской конференции, состоявшейся в России 18 – 21 апреля, присутствовали делегаты парламентов 42 стран Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, включая депутатов Госдумы РФ.

Представители стран АПА, которые видят в цифровизации экономики возможность развития свободной торговли и формирования доверия между гражданами, государством и инвесторами, поддержали идею начала в ближайшее время подготовки к реализации пилотных проектов TKEY. Максим Якимов в докладе рассказал о возможностях цифровой экономики на базе блокчейн-технологии реализовать с минимальными затратами и максимально быстро комплекс мер, направленных на улучшение качества жизни населения стран-участниц АПА. Он показал на примере Tkeycoin, как платформа для проведения платежей без посредников делает финансовые и хозяйственные отношения на рынке защищенными, прозрачными и надежными, влияет на конкурентоспособность экономики и привлекает в страну инвестиции.

В рамках форума руководители группы IT-компаний TKEY провели ряд встреч с делегатами форума, которые проявили интерес к внедрению системы блокчейн на государственном уровне. Компания в настоящее время проводит завершающий этап экспертизы цифровой финансовой экосистемы (ЦФЭ) Tkeycoin для осуществления быстрых платежей на более высоком качественном и технологическом уровне. Эта система в скором будущем станет одной из базовых составляющих глобальной цифровой экономики.