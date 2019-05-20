В Подольском районе Киева произошла стрельба. На место прибыли правоохранители, однако одному из злоумышленников удалось сбежать, сообщает "Униан".

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Известно, что мужчина вместе со своим ребенком гулял на детской площадке, когда к ним подошла группа людей и начала приставать к нему, а затем завязали драку.

Пострадавший имел при себе травматический пистолет и произвел сначала два предупредительных выстрела в воздух, чтобы остановить злоумышленников, а затем был вынужден стрелять по нападавшим. В результате инцидента ранения получили двое правонарушителей и сам пострадавший. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Полицейские провели осмотр места происшествия, откуда изъяли стреляные гильзы, патроны и опросили очевидцев и свидетелей.

Трех правонарушителей задержали в порядке статьи 208 УП Украины. Ими оказались местные жители 1990, 1984 и 1973 гг рождения. Еще одного подозреваемого, который скрылся с места происшествия, ищут.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге трагически погиб школьник, а также что в Киеве произошло серьезное ДТП.