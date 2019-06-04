В Киеве ввели ограничения для фур [ Редактировать ]
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" вводит ограничение движения на улицах Киева для тяжеловесных транспортных средств с 10:00 до 22:00 в связи с повышением температуры воздуха в столице. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Будет запрещен проезд транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Ограничения вводятся, когда температура воздуха достигает +28°С и более", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Украине появятся новые поезда.
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