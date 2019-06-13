Роботи британського художника Бенксі у натуральну величину відтворили на виставці в Парижі. Оригінальні графіті анонімного митця можна знайти в Лондоні, Нью-Йорку, Вифлеємі і багатьох інших містах по всьому світу.

У підземній паризькій галереї реконструювали 42 картини. Намагалися відтворити атмосферу вулиць, додали звукові ефекти і декорації, залежно від тематики твору. Виставка зайняла три поверхи, відвідати її можна до кінця липня.

"Ми намагалися відтворити його роботи так, щоб зберегти контекст. Щоб глядачі відчули, що вони не в паризькій галереї, а в Палестині, наприклад. Ви дивитися на ці картини, і вони переносять вас в інший вимір. Контекст необхідний, щоб передати задум художника", - говорить Хазіс Вардар, директор галереї.